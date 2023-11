Porsche Aktie News: Porsche büßt am Mittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 84,24 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 84,24 EUR. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,64 EUR nach. Bei 84,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.573 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. 43,40 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,67 EUR.

Am 03.05.2023 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2024 erfolgen.

