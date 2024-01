Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 74,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 74,30 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114.251 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,58 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 3,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 99,88 EUR an.

Am 03.05.2023 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 18.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie legt dennoch zu: Deutsche Bank AG hat Kursziel für die Porsche-Aktie gesenkt

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Porsche-Aktie

Autotitel profitieren von positiv aufgenommenen VW-Aussagen