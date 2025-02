Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 59,90 EUR.

Das Papier von Porsche konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 59,90 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,90 EUR aus. Bei 58,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199.094 Porsche-Aktien.

Bei einem Wert von 96,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). 61,20 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,98 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 8,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 70,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.10.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 9,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Porsche die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

