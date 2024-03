Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 93,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 93,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 93,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.765 Porsche-Aktien.

Am 24.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 72,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,72 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,63 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Porsche am 29.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,28 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Bernstein Research beurteilt Porsche-Aktie mit Market-Perform

Porsche-Analyse: DZ BANK stuft Porsche-Aktie mit Kaufen ein

Porsche-Aktie fester: Betriebsratswahl in Zuffenhausen nicht wirksam