Porsche Aktie News: Porsche gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 91,02 EUR.

Die Porsche-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 91,02 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 90,78 EUR. Bei 91,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.886 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,12 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 26,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,75 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Porsche am 26.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,18 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

