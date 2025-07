Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 43,50 EUR.

Die Porsche-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 43,50 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 43,50 EUR. Bei 43,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 46.264 Stück.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 72,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 9,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,14 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 3,28 EUR im Jahr 2027 aus.

