Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag im Minusbereich

Weltgrößter Automarkt: Auslieferungen in China gehen auch im Juni zurück

VW-Aktie schwächer: Volkswagen hat im Juli mehr Fahrzeuge abgesetzt - Absatzminus in China

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co: NASDAQ-Wert Tesla fährt deutschen Traditionsautobauern im globalen Rennen um E-Autos davon

Porsche Aktie News: Porsche schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Porsche Aktie News: Porsche macht am Donnerstagmittag Boden gut

Porsche Aktie News: Porsche gibt am Donnerstagnachmittag ab

Heute im Fokus

JPMorgan hält an "Overweight"-Rating für CTS Eventim fest. Doch EZB-Zinspause? Insider halten weitere Zinserhöhungen nicht für ausgemacht. Chinesische Broker senken offenbar Handelsgebühren für Aktienanleger. Britische Aufsichtsbehörde senkt Höchstpreise für Gas und Strom. NASDAQ-Titel Meta-Aktie, Alphabet-Aktie & Co.: Online-Dienste müssen in EU härtere Regeln befolgen.