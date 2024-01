Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Mittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 76,34 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 76,34 EUR. Bei 76,72 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.978 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 36,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 5,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 99,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 12.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Porsche.

