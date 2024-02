Porsche Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Porsche

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 82,52 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 82,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 82,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,64 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 7.950 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 46,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 14,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 99,88 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,62 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

