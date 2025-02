Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 60,20 EUR zu.

Das Papier von Porsche konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 60,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 60,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 185.739 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 96,56 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,40 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,98 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 70,13 EUR.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,27 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Börse Frankfurt: DAX freundlich

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX in Grün

Handel in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone