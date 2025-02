Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Zum Vortag unverändert notierte die Porsche-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 59,36 EUR.

Mit einem Kurs von 59,36 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,62 EUR an. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 58,90 EUR. Bei 59,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 320.415 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 7,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 70,13 EUR.

Am 30.10.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

