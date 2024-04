Porsche Aktie News: Porsche verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Blick auf Porsche-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 89,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Porsche-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 89,48 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,50 EUR. Bei 89,36 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 90,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.628 Stück gehandelt.

Bei 120,80 EUR markierte der Titel am 24.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 25,93 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,40 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 101,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.05.2023 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Porsche am 26.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Minus