Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 18 Uhr live mit Salah-Eddine Bouhmidi: Volatilitätsindikatoren in der Praxis - Wie Sie die Schwankungen des Marktes nutzen können

Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Porsche-Aktie

Porsche-Aktie weit im Plus: Porsche mit stabiler Marge 2023 - Dividende steigt kräftig

Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Mittag ins Plus

Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Vormittag ins Plus

Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Nachmittag

Heute im Fokus

Telefonica Deutschland bald nicht mehr an der Börse? SÜSS MicroTec gibt starken Umsatzausblick. BMW-Aktie gerät nach Abstufung unter Druck. Wüstenrot wegen Versicherungsschäden in 2023 mit Gewinneinbruch. CTS Eventim knackt nach positiven Analystenreaktionen Rekordhoch. JENOPTIK will nach Gewinnsprung weiter wachsen. Aroundtown mit Milliardenverlust. Kretinsky vergrößert seine METRO-Beteiligung.