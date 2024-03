Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 92,94 EUR.

Die Porsche-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 92,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 93,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 92,72 EUR. Bei 92,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.454 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,98 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,63 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,28 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

