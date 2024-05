Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 75,74 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 76,10 EUR. Bei 75,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.825 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 120,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 58,70 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,28 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,50 EUR an.

Am 26.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Porsche.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

