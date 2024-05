Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Vormittag freundlich

So bewegt sich Porsche

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 75,82 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 75,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 75,90 EUR. Bei 75,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.139 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,53 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 4,88 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,28 EUR je Porsche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 104,50 EUR.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Porsche.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 5,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

