Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 109,40 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 109,40 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 110,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 109,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 148.973 Porsche-Aktien den Besitzer.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,95 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.09.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie fällt dennoch zurück: VW-Sportwagentochter Porsche AG steigert Gewinn stärker als erwartet

Porsche-Aktie höher: Porsche AG verkauft im ersten Halbjahr mehr Fahrzeuge

VW-Aktie, Mercedes-Benz-Aktie und BMW-Aktie uneins: Deutscher Automarkt beschleunigte Wachstum im Juni