Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Plus

27.08.25 12:06 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 46,79 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 46,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 47,83 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 263.336 Porsche-Aktien.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 60,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 15,41 Prozent wieder erreichen.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,63 EUR.

Porsche ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

