Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 85,74 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 85,74 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 85,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,18 EUR. Bisher wurden heute 10.641 Porsche-Aktien gehandelt.

Bei 120,80 EUR markierte der Titel am 23.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 40,89 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,88 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,67 EUR an.

Am 03.05.2023 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Porsche wird am 11.03.2024 gerechnet.

