Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittwochmittag fester

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 84,54 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 84,54 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 85,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 245.700 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 30,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,38 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2022. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,88 EUR aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.03.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

