Porsche Aktie News: Porsche verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 56,62 EUR abwärts.

In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 56,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,60 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 313.446 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 70,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 2,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,13 EUR.

Am 30.10.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,70 Mrd. EUR gelegen.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,27 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

