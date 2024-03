Porsche Aktie News: Porsche verteidigt am Mittag Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 93,58 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Porsche-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 93,58 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,42 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 93,22 EUR. Bei 93,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 73.473 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Mit Abgaben von 22,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,63 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023.

Voraussichtlich am 29.04.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche arbeitet bei Softwareentwicklung mit Applied Intuition zusammen - Porsche-Aktie im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Plus

Handel in Frankfurt: DAX legt mittags zu