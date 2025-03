Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 47,58 EUR.

Die Porsche-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 47,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 47,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 840.834 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 102,94 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.03.2025 auf bis zu 47,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 0,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 63,14 EUR angegeben.

Am 30.10.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,45 EUR je Aktie.

