Porsche Aktie News: Porsche macht am Freitagvormittag Boden gut

Um 09:07 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 113,85 EUR. Bei 114,45 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.469 Porsche-Aktien.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 113,32 EUR.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 01.05.2024 werfen.

