Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Mittag freundlich

So entwickelt sich Porsche

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 108,45 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 108,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 108,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,40 EUR. Bisher wurden heute 46.192 Porsche-Aktien gehandelt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 112,65 EUR.

Porsche veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.09.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie schwächer: Porsche integriert Nachhaltigkeitskomponente in Kreditlinie - Milliardenhohe Anleihe in zwei Tranchen

Porsche-Aktie fester: Porsche denkt über Hochleistungszellen in Serienmodellen nach

Branchenverband PCA: Chinesischer Automarkt im Juni voraussichtlich schwächer