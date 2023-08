Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Porsche-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 100,85 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 100,85 EUR zu. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,90 EUR. Bei 100,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 2.419 Aktien.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,35 EUR je Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 03.05.2023.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.09.2024.

