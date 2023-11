Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 83,92 EUR.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 83,92 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,94 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 95.129 Stück.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,95 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 81,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,67 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 vorlegen.

