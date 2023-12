Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 80,02 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Porsche-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 80,02 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 80,28 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 79,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.319 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 33,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 0,47 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 103,44 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 präsentieren.

