Porsche Aktie News: Porsche am Montagvormittag billiger

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 76,30 EUR.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 76,30 EUR abwärts. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,16 EUR nach. Bei 76,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 24.548 Porsche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2023 auf bis zu 120,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 36,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

