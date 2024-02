Kurs der Porsche

Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Nachmittag fester

29.02.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 87,28 EUR.

Das Papier von Porsche konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 87,28 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,38 EUR aus. Mit einem Wert von 85,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 433.943 Porsche-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 27,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 72,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 17,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,38 EUR je Porsche-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,88 EUR je Porsche-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023. Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,62 EUR je Porsche-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Mercedes-Benz-Aktie gewinnt: Jefferies empfiehlt Mercedes-Benz Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung im Plus Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

