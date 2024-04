Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Montagmittag auf rotes Terrain

Porsche im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 87,02 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 87,02 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 85,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 534.053 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 38,82 Prozent zulegen. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 17,12 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,36 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 104,50 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 06.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

