Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 74,94 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 74,94 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 74,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 75,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.811 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 60,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,28 EUR je Porsche-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 104,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Porsche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,08 EUR fest.

