Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag mit Einbußen

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 45,89 EUR.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 0,9 Prozent auf 45,89 EUR nach. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,52 EUR nach. Bei 46,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 98.689 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 63,43 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 13,75 Prozent sinken.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 47,63 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

