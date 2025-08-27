Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 46,04 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,6 Prozent auf 46,04 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 45,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,19 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 148.912 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 62,90 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Abschläge von 14,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,63 EUR an.
Am 30.07.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,45 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,30 Mrd. EUR.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.
