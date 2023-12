Porsche Aktie News: Porsche zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 80,18 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 80,18 EUR zu. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.140 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,66 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,67 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 103,44 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 vorlegen.

