Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 77,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 77,70 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,86 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 307.862 Aktien.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 35,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,88 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Porsche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

