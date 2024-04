Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 84,52 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Porsche befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 84,52 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 84,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 87,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 395.360 Porsche-Aktien.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 42,92 Prozent zulegen. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 14,67 Prozent wieder erreichen.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,35 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,50 EUR an.

Am 12.03.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10,40 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Porsche-Aktie im Rückwärtsgang: Analysten und Aktionäre wegen Umsatzrückgang besorgt