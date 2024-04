Porsche Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Porsche

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 86,42 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 86,42 EUR ab. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.428 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Bei 72,12 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 104,50 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 26.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

