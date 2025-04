Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 45,44 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 45,44 EUR nach oben. Bei 45,44 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 48.691 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,16 EUR erreichte der Titel am 01.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 91,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 11,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,62 EUR je Porsche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 54,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 03.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,93 EUR je Aktie.

