Porsche Aktie News: Porsche am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 74,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 74,62 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 74,98 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,58 EUR. Bisher wurden heute 180.283 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 61,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 3,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,28 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 26.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,08 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt zurück