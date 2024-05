Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 75,32 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 75,32 EUR zu. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 75,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 354.586 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 120,20 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 26.04.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 9,01 Mrd. EUR gegenüber 8,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Am 23.07.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

