Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 74,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 74,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 74,12 EUR. Bei 73,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 21.696 Porsche-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 38,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit einem Kursverlust von 2,54 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,50 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 26.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,08 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt zurück