Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 69,72 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 70,10 EUR. Bei 69,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 107.932 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 38,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,38 EUR an.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

