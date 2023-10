Porsche Aktie News: Porsche am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 83,14 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 83,14 EUR zu. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,36 EUR zu. Mit einem Wert von 82,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 93.692 Porsche-Aktien.

Am 23.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 31,18 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,52 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,05 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2024 veröffentlicht.

