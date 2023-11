Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 84,36 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 84,36 EUR. Bei 84,30 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.698 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 43,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 2,94 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 103,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 03.05.2023 vor.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 11.03.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

XETRA-Handel DAX verbucht schlussendlich Verluste

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell