Porsche Aktie News: Porsche am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 78,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 78,44 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 78,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 131.229 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 120,80 EUR markierte der Titel am 23.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 8,06 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,88 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 12.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Porsche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer