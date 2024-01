Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 78,34 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 78,34 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 78,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 78,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.324 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 54,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,94 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,88 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

