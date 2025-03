Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 46,12 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 46,12 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 46,12 EUR. Bei 47,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 420.883 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 109,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2025 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,14 EUR.

Am 30.10.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Porsche am 29.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 3,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

