Porsche Aktie News: Porsche am Montagnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 46,29 EUR ab.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 46,29 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 45,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 771.324 Stück.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 52,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2025 Kursverluste bis auf 45,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.10.2024 vor. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 EUR je Aktie gewesen. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 3,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

