Porsche Aktie News: Porsche steigt am Freitagmittag

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 75,68 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 75,68 EUR. Bei 76,24 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162.515 Porsche-Aktien.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 4,70 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,50 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 5,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

